Cuca traça pontuação ideal do Atlético-MG por Libertadores; veja histórico para vaga no G-6

Galo ocupa sétima colocação no Brasileirão, com os mesmos 51 pontos do Athletico, sexto

Eliminado precocemente de Libertadores e Copa do Brasil, o Atlético-MG busca no Brasileirão a classificação direta para a fase de grupos do principal torneio continental em 2023. Cuca falou sobre a briga, que ficou embolada na reta final, e projetou uma pontuação para conquistar o objetivo. O ge levantou a pontuação histórica de edições passadas para classificação.

O Campeonato Brasileiro terá um G-6 de vaga direta (além de classificação à fase preliminar para o 7º e o 8º colocado), após a conquista da Libertadores deste ano pelo Flamengo. Isso fez as chances do Atlético aumentarem para 73,6%, segundo o site Probabilidades no Futebol, da UFMG. O Galo soma 51 pontos, na sétima posição, empatado com o Athletico-PR, sexto.

– Os números nunca são exatos. Você tem parâmetros. Quando você analisa o campeonato, você tem que buscar três, quatro, cinco campeonatos atrás quantos pontos tiveram os seis primeiros, qual é a pontuação que tem que ter. Em cima disso, vai dar 58, 59, 60, 57, nessa faixa aí – projetou.

Nos cinco últimos campeonatos, a menor pontuação de um sexto colocado foi 56 pontos, em duas edições: 2017, com o Flamengo, e 2021, com o Bragantino. A maior pontuação de um sexto lugar, nos cinco últimos anos, foi 63, com o São Paulo, em 2019. A média do sexto colocado nesse período foi 58 pontos.

Cuca; Atlético-MG — Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

Pensando em pré-Libertadores, ou seja, o oitavo lugar, a menor pontuação, no intervalo de cinco anos, foi 53 pontos, com Cruzeiro (2018) e América (2021). A maior foi do Corinthians com 56, em 2019.

– Nós temos 51 junto do Athletico-PR, o Fortaleza tem 48, o São Paulo tem 50, América tem 46… e mais o Botafogo (47), que é mais um confronto direto com a gente. Acho que são essas cinco equipes que lutam por três vagas (uma direta à fase de grupos, o sexto lugar, e duas da fase eliminatória, sétimo e oitavos colocados) – avaliou Cuca.