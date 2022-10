Cruzeiro x CSA: Ronaldo quer vitória no jogo da taça e sabe que ‘significa muito’ vencer alagoanos

“Jogo contra o CSA, significa muito para nossa torcida e portanto significa muito pra gente também. Nos últimos três anos o CSA foi uma pedra no sapato e eles estão disputando a permanência (na Série B)”, afirmou Ronaldo em uma de suas lives na rede social.

O CSA realmente virou uma pedra no sapato do Cruzeiro, que não consegue vencê-los desde 2013. De lá pra cá, são sete jogos com quatro derrotas e três empates. Um desses jogos foi o mais marcante deles: em 2019, o Cruzeiro lutava contra o rebaixamento e recebeu o CSA no Mineirão, mas saiu derrotado por um 1 a 0. O então meia do clube celeste, Thiago Neves, perdeu um pênalti e, logo após o jogo, vazou um áudio dele “desdenhando” dos alagoanos. O áudio virou meme e é lembrado para sacanear a Raposa até os dias de hoje.