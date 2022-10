Assim como no primeiro turno, Sete Lagoas escolheu Bolsonaro nas urnas

78 mil sete-lagoanos escolheram para presidente o candidato derrotado Jair Bolsonaro (PL) neste segundo turno. Já Lula teve 56.124 votos na cidade. Em porcentagem, o postulante à reeleição teve 58,4% do eleitorado de Sete Lagoas contra 41,5% do agora chefe da república.

A cidade repetiu a escolha realizada no primeiro turno: 65.641 eleitores (50,12%) votaram no atual presidente, contra 51.445 votos no ganhador das eleições de 2022.

Chama a atenção que Sete Lagoas seguiu uma tendência nacional: a de queda tímida de abstenções. No primeiro turno, 32.521 eleitores não foram votar (18,81% do eleitorado); agora, 30.222 (17,48%) de aptos a votar escolheram não exercer seu direito.

Com Setelagoas.com.br