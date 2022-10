O primeiro local a encerrar a votação foi a Nova Zelândia, ainda às 1h no horário de Brasília, 17h no horário local.

Antes mesmo de começar a votação do segundo turno das eleições no Brasil, Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul e Japão encerraram o processo eleitoral na madrugada deste domingo (30/10).

O primeiro local a encerrar a votação foi a Nova Zelândia, ainda às 1h no horário de Brasília, 17h no horário local.