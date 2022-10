Educação une estudantes e professores em prol do empreendedorismo em capacitação no Unifemm

2º Seminário Municipal de Educação Empreendedora contou com parceria do Sebrae e Unifemm e apoio do Grau Técnico

Foi uma manhã de muita informação e capacitação. E desta vez, o público foi diferente. Provando que o empreendedorismo pode ser ensinado antes mesmo da universidade, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (SMEEC), em parceria com o Sebrae e o Unifemm e o apoio do Grau Técnico, realizou nesta quinta-feira o 2º Seminário Municipal de Educação Empreendedora de Sete Lagoas no ginásio do centro universitário.

Mais de dois mil estudantes do 7º e do 8º anos do município assistiram a palestras sobre aprendizado, inovação e empreendedorismo. “A ideia é que a gente possa trazer para dentro das salas de aula uma capacidade maior de empreender. O empreendedorismo melhora a educação, pois abre perspectivas para os jovens no mercado de trabalho. Agradecemos ao Sebrae por mais essa parceria entre a gestão pública e a iniciativa privada”, afirma o prefeito Duílio de Castro.

Para o gestor do Sebrae em Sete Lagoas, Alisson Almeida, trata-se de um projeto importante. “Temos o propósito de impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas e é isso o que queremos com essa parceria junto à Prefeitura de Sete Lagoas, proporcionando um futuro melhor para os nossos jovens. É importante que eles possam pensar no empreendedorismo não só para a abertura de um negócio, mas para a vida”, acredita o gestor.

“Ajudar nossos alunos a trabalhar o mindset e reformullar seus pensamentos, pensando fora da caixa, mais preparados para a resolução dos novos problemas, pois o mundo mudou. Seguiremos implementando a educação empreendedora para nossas crianças”, anunciou a gerente Educacional da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, Alexandrina Guimarães. “É mais um sonho realizado. Embora seja o 2º Seminário, é o 1º encontro de estudantes do sistema municipal de ensino com a prerrogativa de ajudar esses estudantes a ampliar a visão, a ter uma maior expectativa de futuro, além dos muros da escola”, garantiu a diretora pedagógica da SMEEC, Márcia Veiga.

Já à noite, foi a vez dos professores municipais se capacitarem e debaterem o tema “Educação Disruptiva – Pilares de uma Escola que Acolhe, Supera, Inova e Transforma”, tendo como subtema “Eu, Professor, construindo pontes para edificar a escola que sonhei”. De acordo com a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira, os objetivos do seminário foram “proporcionar aos alunos a expansão de consciência acerca do seu papel como agente protagonista da transformação social e, no caso dos professores, criar sinergia entre os educadores do Sistema Municipal de Ensino de Sete Lagoas a fim de que possam redescobrir o encantamento do fazer docente e potencializar o processo de ensino e aprendizagem nas unidades escolares”.

