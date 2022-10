Festividades São Judas Tadeu no santuário em Sete Lagoas

Até os dias atuais, a devoção a São Judas Tadeu, conhecido também como “Santo das Causas Impossíveis”, atrai milhares de devotos ao santuário localizado na Rua Caiçara, nº 60, bairro Vapabuçu, em Sete Lagoas (MG), especialmente no dia 28 de cada mês. Mas é no dia 28 de outubro que a “Festa Maior” acontece.

Durante os nove dias que antecedem a festa (19 a 27 de outubro), a Paróquia Cristo Redentor, da qual pertence o Santuário, se movimentou preparando a realização da tradicional novena com reza do terço às 19h e missas às 19h30 com intenções especiais, celebradas por padres convidados.

Nesta sexta 28, Festa do Padroeiro, missas 6h, 7h30, 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h, 17h, 19h.

CONFIRA ABAIXO A PROGRAMAÇÃO!

por Ascom Diocesana