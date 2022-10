Acidente entre ônibus e caminhão deixa 11 feridos no Anel Rodoviário, em BH

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão grua no Anel Rodoviário, na descida do bairro Betânia, deixou pelo menos 11 feridos na manhã desta sexta-feira (28). Das vítimas, oito precisaram de atendimento hospitalar. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi por volta de 9h30, mas o resgate das vítimas ainda está em curso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão teria perdido o freio e atingido um ônibus, que capotou após o impacto. Informações iniciais repassadas pela Unidade de Resgate que retornava de ocorrência, apontam múltiplas vítimas no acidente. O acidente ocorreu a 200m da área de escape da via . Segundo o Tenente Luiz Fernando, chefe do Anel Rodoviário, o motorista do caminhão guincho alega não ter visto a área de escape