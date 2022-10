América-MG aprova mudança no formato do Mineiro e planeja titulares no Estadual 2023

Fora das semifinais do Mineiro de 2022, o América-MG acredita que irá conseguir ter desempenho melhor no Estadual em 2023. Até por isso, pensa em utilizar os titulares no torneio, mesmo se conquistar vaga na Libertadores.

É o que avalia o diretor de futebol do Coelho, Fred Cascardo. Durante o Arbitral do Campeonato Mineiro 2023, o executivo comentou que o planejamento, devido à diminuição de datas do Estadual, é ter força máxima nos jogos da primeira fase.

– O ano que vem, ainda está em planejamento. Em 2022, demos oportunidades para alguns garotos, mas com essa antecipação do término da competição nacional, vai ter tempo maior de férias para os atletas e de reapresentação. Ainda está em avaliação, ainda estamos nos organizando para a disputa do Estadual.

Fred Cascardo é o novo diretor de futebol do América-MG — Foto: Daniel Hott / América

Por começar disputando a Libertadores na primeira fase nesta temporada, o América-MG utilizou em boa parte da primeira fase do Mineiro atletas da base ou aqueles que não estavam inscritos no torneio continental. Até por isso, não teve bom desempenho no Estadual.

Sobre a mudança de formato do Mineiro, o América aprovou a nova modalidade de disputa. Fred Cascardo explicou.

– Competição que ficou bem interessante na forma de disputa. Tiremos três datas, agora são 12 datas. Importante, com o calendário apertado, ter o benefício de redução de datas. Estadual sempre é difícil, com jogos equilibrados. Vai ser uma competição equilibrada. O grupo não vai fazer tanta diferença.