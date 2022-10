Cuca celebra vitória, mas lamenta novamente os gols perdidos: ‘poderíamos ter tornado o jogo fácil’

“A gente sai contente pelo resultado, que são os três pontos, que é o que importa no momento. A atuação no primeiro tempo foi muito boa, mas aquele velho defeito dessa temporada, que é a perda excessiva de gols. É um jogo que você tem o controle total, mas a qualquer momento pode tomar o empate, como o Juventude teve duas chances”, afirmou Cuca, que seguiu lamentando as chances perdidas, principal o pênalti de Nacho Fernandez e o rebote com Pavón.

O treinador elogiou o primeiro tempo do Atlético, mas não gostou do segundo. Ele tentou mudar o time, fez todas as cinco alterações, mas sem sucesso dentro de campo. Algumas das substituições, como Jair, Sasha e Keno, ele não queria fazer, mas foi obrigado por conta de desgaste: