Gabriel Mesquita dedica boa estreia ao preparador de goleiros do Cruzeiro

Gabriel Mesquita foi anunciado pela Raposa em abril deste ano, mas só teve a oportunidade de estrear na penúltima rodada da Série B, devido a suspensão do titular Rafael Cabral.

No último compromisso do Cruzeiro na temporada, marcado para domingo (6), às 18h30, no Mineirão, Cabral deverá voltar a integrar a equipe.

Hoje em Dia