Dia Mundial do AVC: fique atento aos sinais da doença

Em casos de Acidente Vascular Cerebral, o tempo é um fator essencial para a recuperação e redução de sequelas

Neste sábado (29) é celebrado o Dia Mundial do AVC (Acidente Vascular Cerebral), data que visa alertar e conscientizar sobre a doença, que é a segunda maior causa de mortalidade no Brasil.

Popularmente conhecida como derrame, essa emergência médica acomete cerca de 17 milhões de pessoas por ano no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

A doença ocorre quando há um entupimento ou rompimento nas artérias, que impedem o transporte de oxigênio para o cérebro, provocando lesões.

“Quanto mais tempo essa condição permanece, mais graves são as sequelas, que podem afetar a fala, movimentos e a compreensão. Por isso, o tempo é um fator essencial para a recuperação do paciente”, alerta Gisele Abud Nicolau, Cirurgiã Vascular e diretora Técnica da UPA Zona Leste.

A unidade, que pertence a rede pública de saúde da Prefeitura de Santos, sendo gerenciada pela entidade filantrópica Pró-Saúde, atua como referência para urgências em Clínica Médica, Ortopedia, Pediatria e Odontologia. Somente nos meses de setembro e outubro deste ano, a UPA realizou 24 atendimentos com suspeitas de AVC, sendo que 15 tiveram confirmação da doença.

“A maior parte dos atendimentos na UPA são em homens, acima de 60 anos de idade, com algumas comorbidades, como hipertensão, diabetes e tabagismo”, explicou a médica.

Escala SAMU

Para este ano, a Organização Mundial do AVC tem como foco da campanha as vidas que podem ser salvas a partir da conscientização sobre os sinais da doença. Geralmente, o AVC é identificado por meio de déficits motores e de sensibilidade, além de outros sinais e sintomas neurológicos.

Existem quatro passos simples para auxiliar na identificação de alguns sinais da doença, antes que os prejuízos ocorram. Essas etapas são baseadas no método SAMU, sigla de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e iniciais de quatro palavras que podem salvar vidas:

Sorriso – peça para a pessoa dar um sorriso e veja se um dos lados do rosto está paralisado ou torto;

Abraço – peça para a pessoa dar um abraço e perceba se ela consegue levantar seu braço, caso contrário, ela perdeu a capacidade motora;

Mensagem – peça para a pessoa repetir uma frase ou mensagem e escute se a verbalização está alterada;

Urgente – caso o indivíduo não consiga realizar uma ou mais das ações, vá urgentemente a um pronto atendimento, pois pode ser sinal de AVC.

“Os tratamentos são altamente resolutivos quando aplicados nas primeiras horas após o surgimento dos sinais indicados. Quanto mais rápido o paciente for encaminhado ao hospital com seu diagnóstico, mais rápida será sua recuperação, com baixo índice de sequelas”, enfatiza a especialista.

Formas de prevenção

Especialistas estimam que 90% dos casos de AVC poderiam ser evitados com medidas de prevenção, como o tratamento correto e recorrente de arritmias, doenças cardíacas e diabetes. Além disso, a redução do tabagismo, prática gradativa de atividades físicas, alimentação balanceada e controle do peso são ações cotidianas que podem ajudar na proteção da doença.

“É importante lembrar que não são apenas os idosos que fazem parte do grupo acometido pelo AVC, muito pelo contrário, crescem os casos da doença entre a população mais jovem justamente pelo sedentarismo e alimentação desregulada. O cérebro jovem tem maior capacidade de regeneração, por isso a importância e buscar ajuda médica aos primeiros sinais”, finaliza a médica.

