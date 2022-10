Banco terá que reintegrar empregada dispensada após serviço em home office

A Justiça do Trabalho atendeu pedido de reintegração de uma bancária da região de Alfenas, no Sul de Minas Gerais, após comprovada dispensa discriminatória. A dispensa ocorreu após comunicar à empresa que tinha Lupus , uma doença auto imune, o que a enquadrava no grupo de risco para a Covid-19. A bancária foi colocada em regime de trabalho remoto, por determinação da instituição financeira.

No entanto, como estava impedida de atuar na linha de frente e entregar os resultados exigidos, o tratamento mudou drasticamente até ser dispensada, em outubro de 2020. Ela procurou a Justiça do Trabalho e após ter os pedidos julgados improcedentes pelo juízo de primeiro grau, recorreu da decisão. Ao julgar o caso, a Primeira Turma do TRT-MG, seguindo voto do relator, desembargador Luiz Otávio Linhares Renault, deu razão à trabalhadora. Perícia médica confirmou o diagnóstico de transtorno pós-traumático, desencadeado após o sequestro de uma colega de trabalho.

Diante disso, O magistrado entendeu que merece ser acolhido o pleito de garantia de emprego, nos termos da Súmula nº 378, II, do TST. Desta forma, seja porque restou caracterizada a dispensa discriminatória ou porque foi constatado que a bancária desenvolveu doença que teve como concausa o trabalho, o julgador deu provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade da rescisão contratual e determinar a reintegração ao emprego. O banco foi condenado ainda ao pagamento dos salários vencidos a partir do primeiro dia após o término do aviso prévio indenizado até a efetiva reintegração.

Secretaria de Comunicação- TRT 3ª Região