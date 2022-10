Conversa Afiada: Deus, Pátria, Família.

Você já parou para pensar o quanto tem valor na vida da gente as três palavrinhas do título da Conversa Afiada dessa semana?

São três pequenas palavras que dizem tudo.

Atente com muita atenção na história dessa semana:

– Na sala de aula, a professora pediu aos alunos que fizessem uma redação com o título:

“O que eu gostaria de ser”.

O tema era livre.

As crianças poderiam ser um personagem, um objeto, uma pessoa ou um animal.

Já em casa quando corrigia as redações dos seus alunos, deparou-se com uma que a surpreendeu.

O marido entrou na sala nesse momento e, vendo-a chorar, perguntou o que havia acontecido.

Ela apenas lhe entregou a redação e pediu que lesse.

O marido começou a ler:

“Eu queria ser uma televisão”.

Quero ocupar o espaço dela, viver como ela vive.

Ter um lugar especial para mim e conseguir reunir a minha família ao meu redor.

Ser levado a sério quando falar, ser o centro das atenções e ser escutado sem interrupções e perguntas.

E se eu estiver calado, quero receber a mesma atenção que a televisão recebe quando não funciona.

Ter a companhia do meu pai quando ele chega em casa, mesmo cansado.

Que a minha mãe me procure quando estiver sozinha e aborrecida, em vez de me ignorar.

Que os meus irmãos briguem para poderem estar comigo.

Quero sentir que a minha família deixa tudo de lado de vez em quando, para passar alguns momentos comigo.

Por fim, como a televisão faz, quero poder divertir a todos de minha família.

Se eu fosse uma TV eu viveria com a mesma intensidade que a televisão da minha casa vive.

Ao terminar de ler, o marido emocionado diz para a esposa:

– Meu Deus, coitado desse menino, que pais que ele tem?

A professora olhou bem nos olhos do marido e disse chorando:

– Essa redação é do nosso filho.

Lembre-se de ensinar ao seu filho a importância de Deus, Pátria, Família.

E não se esqueça de que o seu voto é muito importante pra o futuro dos seus filhos.

Até semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

Instagram: @arnaldo.cebolinha

Facebook: Arnaldo Martins

E-mail: conversaafiada2503@gmail.com

Blog: conversaafiadablogger@gmail.com