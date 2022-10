Dia de Finados terá programação especial nos cemitérios de Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do Departamento Municipal de Patrimônio – elaborou uma programação especial nos cemitérios públicos da cidade para o Dia de Finados, que será celebrado na próxima quarta-feira, 2. A administração municipal, com apoio da Codesel, também executou nos últimos dias ações de capina e limpeza nos entornos dos cemitérios municipais, que chegam a essa época do ano em ótimo estado para receber o grande número de visitantes.

Os horários das missas e seus celebrantes já foram definidos. No Cemitério Santa Luzia, as celebrações dos padres Wantuil e Willinan serão em quatro horários diferentes: 07h, 09h30, 15h e 17h. Já no Cemitério Santa Helena, sob a coordenação do Padre Diovane, haverá missas às 8h e 10h. No Parque Boa Vista, cemitério de iniciativa privada que tem uma área pública, as celebrações serão feitas às 8h, 10h, 14h e 16h com os padres Fernando, Marcos, Dirceu (Paróquia Sagrada Família) e Isael (Funilândia), respectivamente.

O Departamento de Patrimônio também revela que, nas vias de maior movimentação no entorno dos locais, haverá atuação da Guarda Civil Municipal para organizar o trânsito e a circulação segura das pessoas.

PROGRAMAÇÃO CEMITÉRIOS

SANTA LUZIA

Missas: 07h, 09h30, 15h e 17h

Padres Wantuil e willian

SANTA HELENA

Missas: 8h e 10h

Padre Diovane

BOA VISTA

Missas: 8h, 10h, 14h e 16h

Padres: Fernando, Marcos, Dirceu (Paróquia Sagrada Família) e Isael (Funilândia)

Equipes da Codesel aproveitam véspera da data e realizam melhorias nos entornos