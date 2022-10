Começa campanha Natal Solidário 2022 da 11ª Cia PM Ind em Pedro Leopoldo e região

A PMMG está recolhendo alimentos não perecíveis e/ou cestas básicas para serem entregues às famílias carentes das cidades de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco e Prudente de Morais, através da campanha Natal Solidário 2022

As doações podem ser deixadas no quartéis da PMMG em Pedro Leopoldo, Matozinhos e Prudente de Morais, bem como nas bases comunitárias das cidades de Pedro Leopoldo e Matozinhos até o dia 12 de dezembro e as entregas acontecerão nos dias 22 e 23 de dezembro.

Doe e faça o Natal de uma família mais feliz!

Agência Local de Comunicação da 11ª Cia PM Ind