Decreto da Prefeitura de Sete Lagoas garante gratuidade no transporte público no 2º turno das eleições

O próximo dia 30 é um dia muito importante para o país e a nossa democracia. Os eleitores terão o direito de escolher o presidente da República que vai governar o país pelos próximos quatro anos. É uma oportunidade dentro do regime democrático de exercermos nosso direito de fazer essa escolha. Por isso, a Prefeitura de Sete Lagoas publica nesta quinta-feira, 27 de outubro de 2022, o Decreto Municipal Nº 6.881, que dá o direito à gratuidade no transporte coletivo público no próximo domingo, 30 de outubro, para que os eleitores possam exercer seu papel de cidadão.

“Estamos seguindo um pedido dos vereadores Rodrigo Braga, Caio Valace e nossa base de apoio na Câmara, uma Resolução do Tribunal Superior Eleitoral e uma recomendação da Defensoria Pública de Minas Gerais, além de pedidos de vários eleitores e entidades da cidade”, afirmou o prefeito Duílio de Castro. “Conclamamos a todos os eleitores de Sete Lagoas para exercer o direito de escolher o presidente que vai governar o país pelos próximos quatro anos. Tenho certeza que, com essa ação, vamos ajudar aquelas pessoas que teriam um sacrifício financeiro a mais para votar”, completou o prefeito.

A reunião que selou o acordo entre o Município, as empresas de transporte e a Defensoria Pública ocorreu na tarde desta quinta-feira, 27, no gabinete do prefeito, com as presenças do Procurador Geral do Município Helisson Paiva, do secretário municipal adjunto de Trânsito e Transporte Wagner Oliveira, e dos defensores públicos Camila Cortes Rezende Silveira Dantas e Daniel Teixeira.

Vamos juntos fortalecer a democracia e exercer nosso papel cidadão!

Marcelo Sander

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas