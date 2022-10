Prefeitura paga salário antecipado mais uma vez e comércio comemora escala de pagamento de fim de ano

Cronograma inclui salários de outubro, novembro e dezembro, 13º e acertos rescisórios do funcionalismo

Cumprindo a escala de pagamentos de fim de ano anunciada na semana passada, a Prefeitura de Sete Lagoas pagou de forma antecipada, pelo 32º mês seguido, a folha salarial dos servidores públicos municipais, nesta quinta-feira, 27 de outubro. A antecipação é em função do ponto facultativo decretado para esta sexta-feira, 28, em função o Dia do Servidor Público.

Além do salário antecipado de outubro, o prefeito Duílio de Castro anunciou também as datas de pagamento dos salários de novembro e dezembro, do 13º salário e dos acertos rescisórios, totalizando mais de R$ 160 milhões injetados na economia da cidade nesta época do ano. Com o salário de outubro pago hoje antecipadamente, o servidor terá um recesso prolongado com dinheiro no bolso.

O depósito dos salários de novembro será no dia 30/11 e o de dezembro no dia 28/12. Já o 13º salário está agendado para o dia 9 de dezembro, garantindo um Natal de economia aquecida na cidade. A Prefeitura também marcou para o dia 23 de novembro o pagamento de todos os acertos rescisórios restantes, iniciado em 2020 pela atual gestão.

“São quatro anos seguidos em que podemos nos planejar com segurança tanto para as compras e comemorações de fim de ano quanto para as contas de início de ano em Sete Lagoas. Sabemos que é uma obrigação do gestor, mas que infelizmente outras administrações não cumpriram”, lembra Rita Rocha, servidora efetiva da Secretaria Municipal de Administração, Fazenda, Planejamento, TI e Comunicação.

Comércio

Servidor com dinheiro no bolso, comerciante feliz. Alessandro Kelwis, representante da Associação dos Comerciantes do Bairro Nova Cidade e proprietário da Jacaré Utilidades, lembra que o governo Duílio de Castro tem sempre pago os servidores municipais não só em dia, como antecipado. Em 2022 não seria diferente. “Esse cronograma para os meses de outubro, novembro e dezembro, não apenas de salários como também 13º e acertos, é fundamental para os servidores e os comerciantes, pois é mais dinheiro circulando no município. Os próprios empresários também podem se organizar melhor, contratando mais funcionários e ampliando seus estoques para o fim de ano”, explica.

Para o diretor do SindComércio de Sete Lagoas e proprietário das lojas Wembley, é algo inédito no município. “Enquanto gestões anteriores deixaram o servidor à míngua, trocando salários por cestas básicas em supermercados, o prefeito Duílio, como administrador responsável que é, anuncia esse cronograma. Além dos salários, tem os acertos rescisórios, dívidas de gestões anteriores que caíram no colo dele. É uma época muito boa porque, antes do Natal, temos a Black Friday, que movimenta muito o comércio. Então, temos que elogiar sim. É uma administração séria e correta. Um trabalho desenvolvido com muita responsabilidade”, acredita o empresário.

O prefeito Duílio de Castro faz questão de agradecer à sua base de apoio na Câmara Municipal. “São 13 vereadores que acreditam em nossa administração, que o funcionário público é uma das nossas prioridades e que essa injeção de recursos vai aquecer a economia local, gerar emprego e renda e fazer com que nossa cidade esteja em festa”.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2022

27/10 – SALÁRIO DE OUTUBRO

23/11 – RESTANTE DOS ACERTOS RESCISÓRIOS

30/11 – SALÁRIO DE NOVEMBRO

09/12 – 13º SALÁRIO INTEGRAL

28/12 – SALÁRIO DE DEZEMBRO