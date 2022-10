Sábado tem Natal Mágico com apoio do Sicoob Credisete em Sete Lagoas

A magia do Natal vai tomar conta do bairro Nova Cidade em Sete Lagoas, com evento gratuito para toda a população. .A alegria será garantida com os super-heróis da Cosplay Heróis Sete Lagoas e com apresentação teatral do Grupo Trelelê! A criançada e toda a família poderão se divertir.

Será no sábado,29, no horário de 10h às 14h no canteiro central da Avenida Prefeito Alberto Moura, onde acontece a feirinha do Nova Cidade. A realização é da CDL Sete Lagoas, com a apresentação da Rede Santa Helena de Supermercados e patrocínio Sicoob Credisete.