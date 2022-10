América fica duas vezes na frente, mas cede empate ao Goiás nos acréscimos

Goiás e América ficaram no 2 a 2 nesta quarta-feira (26), na Serrinha

Em um duelo eletrizante, o América empatou com o Goiás na noite desta quarta-feira (26), na Serrinha, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, os comandados de Vagner Mancini ficaram duas vezes na frente no marcador, mas cederam o empate ao Esmeraldino aos 48 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Coelho chegou aos 46 pontos, mas perdeu a 9ª posição na tabela para o Botafogo.

Na etapa final, o zagueiro Caetano, da equipe esmeraldina, encostou na bola com a mão e, após checagem do VAR, o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães assinalou a marca da cal. Na sequência, Aloísio Boi Bandido bateu a penalidade e converteu. Um minuto depois, o meia Vinícius empatou a partida.

Aos 42 minutos, o volante Juninho encontrou o atacante Wellington Paulista dentro da área, que só escorou para garantir os três pontos para o América, em Goiânia. Contudo, quando o triunfo já estava encaminhado, durante uma pressão do Goiás, Diego deixou tudo igual na Serrinha.

Próximo compromisso

O América volta a campo na próxima quarta-feira (2), às 16h, para enfrentar o Internacional, na Arena Independência. Diante da Nação Americana, o Coelho busca retomar o caminho das vitórias como mandante após sofrer três derrotas consecutivas em Belo Horizonte.

