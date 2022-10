Atlético recebe Juventude tendo que vencer para brigar de vez por vaga direta na Libertadores

No momento, a vaga direta é dos cinco primeiros colocados do campeonato. No entanto, no próximo sábado, Athletico (6°) e Flamengo (3°) se enfrentam na final da Libertadores e, independente de quem seja o campeão, eles abrirão uma vaga extra através do Brasileirão, já que já se encontram dentro da atual zona de classificação e não podem ganhar duas vagas. Em resumo, o Campeonato Brasileiro dará vaga direta para a Libertadores para os seis primeiros colocados e vaga para a fase preliminar para o 7° e o 8° – contando que o campeão da Libertadores estará entre os sete primeiros.