Cruzeiro encara o Novorizontino podendo ser o fator crucial para último rebaixado à Série C

O Novorizontino é o atual 17° colocado, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Tigre viu o CSA vencer nesta terça e ultrapassá-lo na tabela. Para poder depender só de si na última rodada, vai precisar vencer o Cruzeiro nesta noite. A Raposa, que não vence desde que confirmou o título, há quatro rodadas, quer voltar a vencer, mas terá inúmeros desfalques e um time praticamente reserva para o confronto.

Além dos desfalques, o Cruzeiro já deixou claro que o foco total do clube é na última rodada, quando vai receber a taça de campeão da Série B no Mineirão, algo que beneficia o Novorizontino. Isso porque a Raposa recebe o CSA, rival direto do Tigre.

O técnico Paulo Pezzolano já afirmou que os jogadores vão jogar “como se fosse uma final” contra o CSA. Além de querer terminar o ano com vitória e fazer a festa da taça com os torcedores, o Cruzeiro também quer exterminar a “maldição” contra os alagoanos, que perdura desde 2019, quando nas rodadas finais da Série A o time celeste acabou derrotado pelo CSA, no Mineirão, o que encaminhou o rebaixamento do clube. Além disso, viralizou um áudio de Thiago Neves, que perdeu um pênalti naquele dia, menosprezando o clube alagoano antes do jogo. O áudio virou meme e até comemoração de jogador do clube alagoano contra a Raposa.