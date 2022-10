Prefeitura e empresa Multitécnica firmam parceria para apoio às hortas comunitárias municipais

Objetivo da reunião foi discutir incentivos ao melhoramento e modernização das hortas comunitárias da cidade, bem como outros investimentos nesse e outros segmentos

Mais uma empresa de Sete Lagoas se une ao Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas de apoio às iniciativas municipais. Na última quarta-feira, 19 de outubro, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) – se reuniu com representantes da empresa Multitécnica para selar a parceria. “O objetivo da reunião foi discutir detalhes sobre o incentivo ao melhoramento e modernização das hortas comunitárias da cidade, bem como outros investimentos nesse e outros segmentos”, afirma o secretário da Semadetur, Edmundo Diniz.

Orgulho dos sete-lagoanos há 40 anos, as horta comunitárias da cidade são case internacional, mantidas por centenas de famílias de pequenos agricultores, e contam com o apoio da Prefeitura, do SAAE e de outras instituições parceiras para o seu funcionamento. Nas sete hortas em vários pontos da cidade são cultivadas hortaliças como alface, couve, cebolinha, beterraba, cenoura, tomate, jiló, abóbora, chuchu e repolho.

“Queremos cuidar da comunidade onde estamos inseridos e nos aproximar mais das hortas, que têm uma sinergia muito grande com o nosso negócio. É um projeto belíssimo. Ainda estamos elaborando a melhor forma de ajudar. Ano que vem a Multitécnica fará 40 anos, somos aproximadamente 1.200 funcionários e queremos que os sete-lagoanos conheçam cada vez mais nosso negócio, que é a fabricação de fertilizantes e aditivos para nutrição animal. Ou seja: alimentamos a planta que alimenta os animais que chegam à nossa mesa”, explica Marina Silva, gerente de Marketing da empresa.

Para o secretário municipal adjunto de Desenvolvimento Econômico, Gilberto Doceiro, é uma parceria muito importante, pois a Multitécnica é uma das maiores empresas do Brasil em seu setor. “É uma excelente oportunidade para Sete Lagoas, já que a Multitécnica abriu o o coração para essa parceria junto ao Município no incentivo à nossa agricultura familiar”, acredita. Uma nova reunião será agendada em breve para mais detalhes e formalização da parceria.

Multitécnica

Formado pelas empresas Multitécnica, EletroMineral, MultiLogística, GeralMetais e MicroSolo, todas localizadas em Sete Lagoas, o Grupo Multitécnica vem desenvolvendo portfólio de produtos direcionados ao agronegócio e indústrias diversas, oferecendo fertilizantes para nutrição vegetal, ingredientes e aditivos para os mercados de nutrição animal e indústrias. A empresa é referência no agronegócio e seus produtos estão presentes nas lavouras de algodão, cafezais, lavouras de cana-de-açúcar, na pecuária e de insumos para a produção de papel, detergente e tratamento de água.