Rádios confirmam que não receberam do TSE materiais de campanha de Bolsonaro

No dia 2 de setembro, o ex-ministro da Comunicação Fábio Wajgarten já havia alertado em seu Twitter afirmar que muitas rádios entraram em contato com o departamento de mídia do presidente da República e teriam reclamado da falta de envio dos spots da campanha do presidente.

De acordo com Wajgarten, as emissoras relataram que os spots que seriam veiculados à partir das 5 horas do dia 3 de setembro não teria sido enviados.

“O responsável pela distribuição é o @TSEjusbr. Algum problema no sistema de distribuição?“, questionou o ex-ministro em sua rede social.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os mapas de mídia das inserções no rádio e os spots correspondentes “não serão enviados pelo TSE, mas poderão ser baixados no site do Tribunal.”

