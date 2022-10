Goiás x América: prováveis escalações, arbitragem e transmissão

O América enfrenta o Goiás nesta quarta-feira (26), às 21h45, no estádio da Serrinha. A partida é válida pela 34ª rodada da Série A e, atualmente, o Coelho ocupa a nona posição, com 45 pontos, enquanto o Esmeraldino está em 14º, com 41.

A última vez em que as equipes se enfrentaram, no primeiro turno, o time mineiro venceu por 1 a 0, no Independência, com gol de Henrique Almeida.

Provável escalação do América

O Coelho vem de uma derrota para o Flamengo, no último sábado, por 2 a 1. O time briga agora por uma vaga na Libertadores e, para isso, precisa subir, no mínimo, duas posições e entrar para o G-7. Por isso, o elenco deverá chegar para o duelo com “força máxima”.