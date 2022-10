Atlético x Juventude: ingressos custam a partir de R$ 25 e começam a ser vendidos nesta terça

O chek-in para quem adquiriu o pacote anual de jogos já está aberto, com os detentores do pacote podendo comprar mais quatro ingressos adicionais, com desconto de 75%. Os sócios do clube também podem comprar quatro ingressos adicionais com o mesmo desconto do titular do plano.

Os planos GNV Forte e Vingador, Preto e Internacional podem comprar ingressos a partir das 20h desta terça. A venda para os outros planos começa amanhã, com o GNV podendo comprar a partir das 8h, o GNV Branco a partir das 9h e Arena MRv a partir das 10h. A venda para o público em geral se inicia às 11h, com cada CPF podendo comprar cinco ingressos. Confira os preços: