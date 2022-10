‘Continuamos com muitos problemas’, assume Ronaldo ao explicar sobre projeto financeiro para 2023

“Não podemos achar que os problemas acabaram voltando para a Série A. Continuamos com muitos problemas, mas já saímos do fundo do poço. O resultado esportivo que tivemos foi muito bom e nos dá mais tranquilidade para trabalhar no próximo ano”, explicou Fenômeno.

Ele afirmou que o orçamento para o ano que vem ainda não está fechado, mas que as conversas já estão acontecendo. Para tranquilizar o torcedor, garantiu que o investimento será capaz de manter o Cruzeiro competitivo.