Trabalhador será indenizado por ser obrigado a rebolar e fazer grito de guerra no início do turno

A Justiça do Trabalho determinou o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$1mil, para o ex-empregado de uma rede de supermercado, em Uberaba, que era obrigado a fazer um grito de guerra e participar de uma dancinha no início de cada turno. A decisão é da Terceira Turma do TRT-MG, que manteve, sem divergência, sentença da 3ª Vara do Trabalho de Uberaba. O preposto da empregadora admitiu ser feito o grito de guerra diariamente, na parte da manhã, na abertura da loja.

A informação foi confirmada também por uma testemunha. Pelo depoimento, os empregados eram obrigados a participar das chamadas ‘reuniões de piso’, que ocorriam na frente de todos os colegas e eventuais clientes que estivessem na loja. Na reunião, eram passados os números de vendas e cantado o grito de guerra. Segundo testemunha, o ex-empregado ficava constrangido, porque havia uma parte da coreografia em que tinha que rebolar.

O desembargador, relator, da Terceira Turma do TRT-MG, Luis Felipe Lopes Boson, negou provimento ao recurso da empregadora e manteve a indenização por danos morais.

Secretaria de Comunicação Social- TRT 3ª Região