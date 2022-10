Eleições 2022 Confira as regras do último debate entre Lula e Bolsonaro antes da eleição de domingo

A TV Globo promove nesta sexta-feira (28) o último debate entre os candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O confronto será mediado pelo jornalista William Bonner e tem previsão de início para as 21h30. Nesta terça-feira (25), a emissora divulgou as regras do embate.