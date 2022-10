PM apreende arma de de fogo em Jequitibá, após discussão entre irmãos

Na tarde de terça-feira (25), a Polícia Militar foi acionada pois estaria ocorrendo uma discussão entre irmãos em um sítio situado no município de Jequitibá, e que os ânimos estariam exaltados.

Os policiais compareceram no local e um dos autores havia evadido ficando apenas um dos envolvidos, que afirmou possuir uma arma de fogo em casa. Diante do exposto, os policiais realizaram a apreensão de uma espingarda tipo polveira e materiais utilizados, para a carregar a referida arma. O autor foi preso e conduzido à Delegacia, com os materiais e arma apreendidos.

Com Polícia Militar