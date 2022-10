Julgamento de acusados de participação em assassinato de vereador de Funilândia ocorre hoje

Dois réus envolvidos na morte do vereador de Funilândia, Hamiltom Moura, estão julgados nesta quarta-feira (26), no Fórum Lafayette, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele foi executado com vários disparos na Vila Oeste, na capital mineira, em 23 de julho de 2020.

Para atrair a vítima, os assassinos criaram um perfil falso e fingiram estar interessados em uma negociação de um lote. O mandante do crime seria o vereador Ronaldo Batista, que também era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e a motivação seria justamente a disputa pelo poder e controle do sindicato. Ronaldo está preso aguardando por julgamento.

Sentam no banco dos réus: Thiago Viçoso de Castro, que teria tentando adulterar o cano da arma usada no assassinato e é primo do executor e, também, o Policial Militar Felipe Vicente de Oliveira, que estava de serviço no dia, responsável pela área onde o crime aconteceu.

Felipe ainda chegou a fugir de onde estava preso, mas foi rapidamente recapturado.

Não há previsão para o término do julgamento.

itatiaia.com.br