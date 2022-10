Confira os destaques da Coluna Tempo Esportivo desta terça (25)

Democrata está no Grupo B do Campeonato Mineiro 2023

Tem novidade na Série A do Campeonato Mineiro! A Federação Mineira de Futebol e os 12 clubes do Módulo I do Estadual realizaram reunião arbitral e entraram em acordo para a implantação de um novo modelo de disputa para a edição de 2023. Pela primeira vez, o Campeonato Mineiro três grupos na primeira fase, sendo que América, Atlético e Cruzeiro serão os cabeças-de-chave.

Os times vão enfrentar adversários dos demais grupos em oito rodadas na primeira fase, sendo 04 jogos como mandante e outros 04 como visitante. Ao fim, avançarão à semifinais os três líderes das chaves e o melhor segundo colocado geral. Um triangular com os piores times de cada grupo vai definir dois rebaixados.

As semifinais e a final terão jogos de ida e volta e a competição tem início previsto para 21 de janeiro.

Os grupos do Campeonato são os seguintes:

Grupo A: Atlético, Athletic, Villa Nova e Pouso Alegre

Grupo B: América, Caldense, Patrocinense e Democrata de Sete Lagoas

Grupo C: Cruzeiro, Democrata GV, Tombense e Ipatinga

O Torneio Inconfidência segue mantido. Será disputado em semifinal e final entre quarto e oitavo colocados gerais da primeira fase. Os novos participantes do Campeonato Mineiro são Ipatinga e Democrata Jacaré, que subiram do Módulo 2. Os demais são remanescentes da última edição.

Os clubes terão até 20 de dezembro para deixarem o gramado em bom estado. Se não cumprirem o prazo, a FMF assumirá as mudanças por meio de uma empresa contratada.

Na reunião, a FMF anunciou que todos os jogos do Campeonato Mineiro terão o recurso do árbitro de vídeo (VAR).

Com 20 clubes confirmados, Copa Eldorado já tem lista de espera

Após várias reuniões, os bastidores da 30ª Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville estão cada vez mais agitados. Os clubes seguem se reforçando, há possibilidade, inclusive, de que atletas profissionais e ex. profissionais participem da competição. A direção da Rádio Eldorado e a Coordenação da Copa têm alinhado detalhes da disputa, mas ainda aguardam a definição da quantidade de times participantes.

Ao todo, 20 equipes estão confirmadas nesta edição especial da Eldorado: River (Bairro: Santa Luzia), Bangu (Bairro: Vapabuçu), Santa Helena (Bairro: Carmo), Curitiba (Bairro: São Francisco), Ideal (Bairro: São Geraldo), NF Amigos / Industrial (Bairros: Carmo e Industrial), Montreal (Bairro: Montreal), Aston Villa (Bairros São Francisco e Manoa), AFP / Lontra (Bairro: São Geraldo e Lontra), Bosque (Bairro: Olinto Alvim), CAP (Bairro: Progresso), Villa Minas (Bairros: Belo Vale e Jardim dos Pequis), União Alvorada, Funilândia, São Sebastião de Pindaíbas (Jequitibá), Independente de Pompeu, União do Morro / Garimpeiros (Bairros: Itapuã e Santa Luzia), Sete de Setembro de Caetanópolis, Cachoeirense de Cachoeira da Prata e Democrata / BH de Belo Horizonte.

Além de Sete Lagoas, outras 06 cidades se farão representadas na Copa Eldorado: Funilândia, Jequitibá, Caetanópolis, Pompeu, Belo Horizonte e Cachoeira da Prata.

Dois times estão na lista de espera: NSports de Sete Lagoas e Minas de Esmeraldas. Caso surjam mais duas equipes interessadas em participar do torneio, antes do dia da reunião com os representantes, a Copa Eldorado poderá chegar a 24 times nesta edição 30.

Se for confirmada com 20 agremiações, a primeira fase da Copa Eldorado será composta por 05 chaves de 04 equipes, classificando-se 16 agremiações para a fase de oitavas-de-final. Todos os times farão 03 jogos e os 03 primeiros colocados de cada chave seguirão diretamente para as oitavas-de-final. Além destas 15 agremiações, o melhor quarto colocado dentre os 05 grupos, pelo índice técnico, também seguirá na disputa. Assim, ao término da primeira fase, 04 equipes serão eliminadas da competição.

A reunião entre a direção da Rádio Eldorado, equipe de coordenação e representantes de clubes será realizada entre a segunda e a terceira semana de novembro. A bola começa a rolar no dia 26/11.

A premiação da versão 2022/2023 da Copa Eldorado será recorde: Entre dinheiro, troféus, medalhas e demais prêmios, o montante chegará aos R$ 20 mil. A parte da premiação em dinheiro será de R$ 10 mil para o primeiro colocado e de R$ 3 mil para o segundo colocado. Os outros detalhes e demais novidades que estão sendo preparadas para a edição 30 da Copa Eldorado serão divulgados nos próximos dias.

A Rádio Eldorado, promotora da competição, contará com diversas empresas de comunicação parceiras do torneio. Todos os jogos, como de costume, serão transmitidos pela emissora. Para esta temporada haverá também a transmissão por aplicativos e plataformas digitais e o Site Sete Lagoas já confirmou a participação nas transmissões via internet.

Todas as informações adicionais sobre a 30ª Copa Eldorado / Fetl Elétrica / Telhas Granville podem ser obtidos através do telefone da Rádio Eldorado: (31) 3772-0244, ou de forma presencial na emissora, na rua Doutor Pena, 123, Centro, Sete Lagoas.

TEMPO ESPORTIVO

1º Tempo

Durante um evento realizado no início desta semana, em São Paulo, Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário das ações da SAF do Cruzeiro, voltou a prometer um time competitivo para a próxima temporada. Após três anos consecutivos na Série B, o objetivo celeste para o ano que vem é a permanência na elite do futebol brasileiro. Segundo ele, o time será bom time e vai competir de acordo como manda a tradição do Cruzeiro. Também ressaltou que, logicamente, existe uma distância muito grande entre os clubes que estão faturando, e ela será considerável em relação a Raposa.

Dentro do clube, ninguém que um dos objetivos do time celeste é se manter na elite do futebol brasileiro e, para isso, segundo Ronaldo, é preciso reformular o elenco mineiro para deixá-lo mais competitivo, porém não há margem para extravagâncias que fujam do orçamento previsto para 2023. Sobre isso, Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, também adiantou que o clube não fará “loucuras orçamentárias”. O objetivo da SAF na Raposa é criar uma equipe competitiva e sustentável a longo prazo.

Um passo maior que a perna é muito perigoso. A diretoria quer construir um Cruzeiro vencedor e sustentável a longo prazo e que não entre, novamente, num círculo vicioso de dívidas e caos financeiro.

2º Tempo

A cobiçada vaga na Libertadores 2023 é motivo de obsessão por parte de todos os times que disputam o Campeonato Brasileiro. Pelo regulamento, estão garantidos na competição os seis primeiros colocados (quatro para a fase de grupos e dois para a fase eliminatória). Mas esse bloco tende a aumentar. O chamado G-6 tem potencial para virar até um G-8.

A classificação de momento já desenha um G-7, ou seja, a presença dos sete melhores do Brasileirão na Libertadores. Isso porque o Flamengo, atual terceiro, conquistou a Copa do Brasil e, com ela, a vaga direta ao torneio sul-americano, abrindo mais uma via torneio nacional.

Esse mesmo Flamengo será decisivo para um G-8, caso conquiste a Libertadores. A vaga não fica com os vices dos mata-matas e sim para o Brasileiro, gerando o G-8.

O adversário na final, o Athletico, também é personagem central para um grupo de sete ou oito classificados pelo Brasileiro.

Desta forma, vão à Sul-Americana os times do nono ao 14ª lugar do Brasileirão.

A decisão da Libertadores é neste sábado, às 17h, no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.

por Álvaro Vilaça