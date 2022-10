Prefeito fiscaliza reforma da Escola Municipal Juca Dias no Cidade de Deus

A conclusão das obras está prevista para o mês de maio de 2023

Em breve os quase 700 alunos e funcionários da Escola Municipal Juca Dias, no bairro Ondina Vasconcelos (Cidade de Deus), terão um ambiente de ensino totalmente revitalizado e ampliado. As obras estão a todo vapor. Na manhã desta segunda-feira, o prefeito Duílio de Castro, acompanhado da secretária municipal de Educação e do secretário adjunto, fiscalizou as obras.

O prefeito Duílio de Castro lembrou que a Prefeitura segue o planejamento de melhorar o ensino, as condições de trabalho e a prestação de serviços aos alunos do município. “A Escola Municipal Juca Dias é muito grande, construída há quase 25 anos e que precisava de uma reforma e ampliação e os trabalhos estão a pleno vapor. Esperamos entregar uma escola totalmente nova para a comunidade”, disse.

“Em breve estaremos entregando mais uma escola com projeto de incêndio, acessibilidade e alvarás sanitários para a nossa comunidade. Infelizmente o conjunto arquitetônico da escola não contemplava esses alvarás, o que causava muitas infiltrações na escola. Esse problema, agora, será definitivamente resolvido”, lembrou a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira.

O secretário municipal adjunto de Educação, Renato Gomes, justificou a mudança temporária das aulas para a Escola Técnica de Sete Lagoas. “Pedimos desculpas à comunidade escolar pelo transtorno de ter que se deslocar para outro local, mas é necessário fazermos essa reforma geral nessa escola. Queremos atender com uma melhor qualidade de estrutura e conforto tanto para nossos estudantes quanto para nossos colaboradores. É uma determinação do nosso prefeito Duílio de Castro reformarmos e ampliarmos todas as escolas do município que forem necessárias”, completou. A conclusão das obras está prevista para maio de 2023.

Marcelo Sander

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas