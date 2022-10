Criminosos sequestram tenente da PM por engano e são mortos após troca de tiros na Grande BH

Três homens foram baleados após troca de tiros com a Polícia Militar de Minas Gerais no parque Tropical Antônio Pereira Cardoso no bairro Tropical, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles sequestraram um tenente na cidade de Corinto, região Central do Estado.

Após o confronto, já na madrugada desta terça-feira (25), o trio foi socorrido para hospitais da região metropolitana, mas todos morreram, de acordo com a major Layla Brunnela, porta-voz da Polícia Militar .

Os três homens já estavam na casa do militar em Corinto, quando ele chegou. O tenente foi abordado e feito refém, quando um vizinho acionou a polícia ainda na cidade da região Central. Os bandidos, então, iniciaram a fuga rumo a região metropolitana, percorrendo mais de 200 km, quando foram avistados por viaturas na Via Expressa de Contagem.

O carro usado na fuga era do militar rendido. Por meio de um aplicativo, a mulher do refém conseguia ver por quais pedágios o veículo passava e alertou os militares.

Os suspeitos desembarcaram do veículo e entraram em uma área de mata do parque. Houve troca de tiros e os três envolvidos no sequestro foram baleados e socorridos para hospitais da região, mas morreram instantes depois. O militar que foi vítima do sequestro foi levado para um hospital particular e, segundo informações preliminares, ele passa bem. A suspeita é que ele tenha sido dopado pelos criminosos. O Batalhão Rotam estava no local no início da manhã desta terça-feira.

Gerente temeu pela vida de vigias do parque

O gerente do parque, Adilson Hilário, 56, disse que acordou de madrugada com o barulho de helicóptero sobrevoando o bairro, mas não imaginou que fosse algo dentro do local. “Escutei muito tiro também”, relata. Ele conta que por volta de 5h os vigias do parque ligaram pra ele. Assustado, foi até o local. “Tem duas vidas aqui dentro, né? São dois vigias”, conta se referindo aos trabalhadores da noite. “Quando me ligaram, eu achei que tivesse acontecido algo com eles, aí corri pra cá”, afirmou. Quando o gerente chegou ao parque, os policiais já tinha socorrido os suspeitos baleados. Nada aconteceu aos vigias. Ele relata que os bandidos entraram no parque por um buraco na tela da cerca.

otempo.com.br