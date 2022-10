De olho na Libertadores, América-MG faz duelo direto para ao menos encaminhar Sul-Americana

Com uma vitória no estádio da Serrinha, nesta quarta-feira, o time esmeraldino colaria no América-MG. Vale lembrar que o Goiás ainda tem um jogo a menos na competição, com o adiamento do duelo contra o Corinthians. Dependendo da combinação de resultados da 34ª rodada, o Coelho pode despencar na tabela.