Vigilância Sanitária Municipal convida para Curso Gratuito de Manipuladores de Alimentos

Na busca pela constante evolução e aperfeiçoamento dos serviços de bares e restaurantes de Sete lagoas, a Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde – em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, oferece um curso gratuito paras manipuladores de alimentos.

Com duração de 3 horas, o curso será ministrado preferencialmente aos funcionários que trabalham no setor de alimentação (bares e restaurantes) de estabelecimentos localizados em Sete Lagoas. O curso habilita os participantes a aprofundar o conhecimento à respeito da legislação pertinente, a RDC216/2004 ANVISA. “Teremos duas turmas, uma no dia 8 de novembro e outra no dia 9 de novembro, ambas de 14h30 às 17h30, no auditório do Sicoob Credisete da Praça Barão do Rio Branco, 170 – 3º andar. A palestra será a mesma nos dois dias, por isso a inscrição deve ser apenas para um dos dias”, explica a superintendente de Vigilância Sanitária do Município, Hemi Álica Duarte Lima Costa.

Serão disponibilizadas 180 vagas no total, com 90 vagas por dia. Haverá certificado de participação. Para se inscrever gratuitamente, é preciso preencher o formulário online pelo link: https://forms.gle/ TJsFE7dvAqSRXbhDA

Serviço:

Curso “Orientações Técnicas de Manipulação de Alimentos para Bares e Restaurantes”

Dias 8 e 9 de novembro de 2022 (duas turmas)

De 14h30 às 17h30

Local: Auditório do Sicoob Credisete da Praça Barão do Rio Branco, 170 – 3º andar

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/ TJsFE7dvAqSRXbhDA

Informações: (31) 3773-2234.