A previsão do tempo marca uma terça-feira (25) com sol entre nuvens e possibilidade de chuva em Sete Lagoas.

Hoje será parecido com ontem, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Confira:

Temperatura mínima: 17°C

Temperatura máxima: 27°C

Chuva: 12mm – 83%

Vento: ENE – 16km/h

Umidade mínima: 59%

Umidade máxima: 90%

Sol: 05:20h 18:02h

climatempo