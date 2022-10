Confira as vagas de trabalho disponíveis no SINE Sete Lagoas para esta terça (25)

O ATENDIMENTO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VAGAS DE EMPREGO) SERÁ REALIZADO SOMENTE ATRAVÉS DE AGENDAMENTO PRÉVIO NO SITE:

Repositor em Supermercados/Hortifrúti :pesagem das mercadorias, realizar o inventário mensal no setor. abastecimento de gôndolas, efetuar a conferência de preços,. organizar e limpar as seções. fazer descargas dos caminhões vindos do CEASA.

Experiência: não exige – Escolaridade :Ensino Médio Completo- Disponibilidade de horários

Açougueiro: Realizar rotinas com cortes e preparo de carnes. Receber mercadorias e armazenar as mesmas. Realizar o controle de datas de validades. Repor mercadorias no balcão de cortes e embalados.

Experiência: 6 meses na carteira– Escolaridade :Ensino Médio Completo- Disponibilidade de horários

Ajudante de Entrega/ Ajudante de motorista: carregamento e descarregamento das compras efetuadas pelos clientes, realizar a conferência dos volumes das compras e número das caixas na entrega.

Experiência: não exige – Escolaridade :Ensino Médio Completo- Disponibilidade de horários

Atendente de frios/Supermercados : atendimento ao cliente, reposição dos fatiados, exposição de mercadorias nos balcões e ilhas de forma organizada, responsabilizar-se por realizar pedidos de produtos, organizar e abastecer os balcões.

Experiência: 6 meses na carteira– Escolaridade :Ensino Médio Completo- Disponibilidade de horários

Atendente de Lanchonete/Supermercados: atendimento ao cliente .Fazer pedidos de alguns produtos e produção do arroz temperado e feijão tropeiro para venda na lanchonete. Preparar lanches diversos. Fazer pedidos de salgados junto a padaria.

Experiência: 3 meses na carteira– Escolaridade :Ensino Médio Completo- Disponibilidade de horários

Atendente de Padaria/Supermercados: atendimento ao cliente em compras, organizar e abastecer os balcões, pesar, codificar, precificar e embalar toda a produção da padaria, dentre outras atividades da função.

Experiência: 3 meses na carteira– Escolaridade :Ensino Médio Completo- Disponibilidade de horários

Confeiteiro/Supermercados: produção de bolos de aniversário, panetones, colomba pascal, bombocados, pudins, tortas, rocamboles entre outros, acompanhar a criação de novas receitas junto à Gerência de Desenvolvimento de novos produtos.

Experiência: 3 meses na carteira– Escolaridade :Ensino Médio Completo- Disponibilidade de horários

Cozinheiro/Supermercados: fazer e controlar pedidos do setor, produção de saladas, pratos quentes (picar, cozinhar, assar, fritar), produção patês, tomates secos, pasta de alho e temperos, realizar a montagem dos pratos a serem servidos-Disponibilidade de horários

Experiência: 3 meses na carteira– Escolaridade :Ensino Médio Completo- Disponibilidade de horários

Fiscal de Prevenção de Perdas/Supermercados: Disponibilidade de horários

Experiência: 3 meses na carteira– Escolaridade :Ensino Médio Completo

Estoquista/Supermercados:

Experiência: 3 meses na carteira– Escolaridade :Ensino Médio Completo

Operador de Caixa/Supermercados: Contribuir para o bom atendimento ao cliente interno e externo. Responsabilizar-se pela operação do caixa, atendimento e informações a clientes. Realizar fechamento das vendas diárias. Computar pontos para os clientes, através do programa Fidelidade-Disponibilidade de horários.

Experiência: 3 meses na carteira– Escolaridade :Ensino Médio Completo

Embalador/Supermercados: Responsabilizar-se pelo atendimento aos clientes; Ajudar a levar suas compras até o carro e organizar as mesmas, organizar carrinhos e cestos de compras na frente de loja, efetuar a devolução de mercadorias descartadas pelo cliente. Armazenar mercadorias das entregas em domicílio nas câmaras refrigeradas e congeladas.

Experiência: não exige– Escolaridade :Ensino Médio Completo-Disponibilidade de horários

VAGA TEMPORARIA /Porteiro: Controle de acesso de pessoas, veículos e fornecedores. Portaria informatizada. Necessário conhecimento de informática-12X36

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade :Ensino Médio Completo-Informática básica

Ajudante de carga e descarga : Descarregar caminhão gaiola e sacarias, abrir a lateral do caminhão sobre a bica; Desenlonar caminhões e emalar sacarias e realizar toda limpeza do local de trabalho.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade :Ensino Médio Completo

VAGA TEMPORARIA/Servente de Obras : auxiliar os armadores e carpinteiros nas atividades diárias.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto

Mecânico de Refrigeração: Execução de atividades de manutenção, instalação em equipamentos de refrigeração, climatização e aquecimento.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade: Curso Técnico em Elétrica ou áreas afins

Auxiliar de Suporte Computacional/ Técnico de apoio ao Usuário: montagem de Datashow para realização das aulas, prestar suporte técnico ao aluno, professores e colaboradores administrativos, manutenção e instalação de computadores e toda infraestrutura de TI.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Curso de montagem e manutenção de micros e redes

Técnico em Segurança no Trabalho: ministrar treinamentos, realizar inspeções nos setores, controle vacinal e atuar eliminando ou diminuindo riscos de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho-Desejável Curso de brigadista, emissão de CATS,conhecimento em E-SOCIAL,PPRA,PCMSO,PPP e outros inerentes da função.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso Técnico em Segurança no Trabalho Completo

Montador Industrial :unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte tais como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem, plasma. preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte de peças a serem soldadas.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto

Ajudante de Pátio/Auxiliar de pátio em oficina mecânica de Caminhão.

Experiência: Não exige– Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto

Mecânico Diesel: experiência em caminhões a diesel.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar Administrativo/ Produção: dar suporte a coordenação, a supervisão, líderes e assistentes de produção na gestão de indicadores da área industrial. Analisar e propor melhorias nas áreas de produção, processos, métodos e correções nos tempos de fabricação, Acompanhar e lançar os tempos de paradas de máquina por intervenção mecânica, qualidade, suprimentos. Acompanhar e fazer a gestão dos controles de produção. Acompanhar e lançar o recebimento de leite. Revisar e/ou criar instruções de trabalho.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Completo

Auxiliar de Serviços Gerais de Manutenção: Limpeza e lavagem de veículos e maquinas pesadas entre outras atividades pertinentes ao setor.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Completo

Costureira: Saber manusear todas as maquinas de costura, fazer roupas social, malha e brim.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto

Técnico Eletromecânico: Atuar na área de componentes elétricos eletrônicos, pneumáticos, hidráulicos, redes, sinais analógicos e digitais CLP instrumentos de medição- Desejável curso atualizado de nr10 e SEP, NR 35-Disponibilidade para o horário noturno

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Curso técnico em Eletromecânica ou Elétrica Completo

VAGA TEMPORARIA/ Mecânico de Manutenção: Realizar diagnose e manutenção elétrica em caminhões- Revezamento – 6X1-Informatica Básica

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Incompleto

VAGATEMPORARIA/Preparador/Reparador automotivo: Instalação de acessórios automotivos, reparos estéticos, acabamento final e inspeção de qualidade em Caminhões 0km- Revezamento – 6X1-Informatica Básica

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Incompleto

Encanador Hidráulico de Obras em Construção Civil

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto-Disponibilidade para viagens dentro do estado

Ajudante de Obras: preparar canteiros de obras limpando a área, preparar massa de concreto e outros materiais.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade :Ensino Fundamental Incompleto- Disponibilidade para viagens dentro do estado

Auxiliar de Cozinha: realizar atividades diversas prestando apoio aos cozinheiros, mantendo limpa e organizada a área de preparação dos alimentos, bem como realizar atividades em conformidade com as normas e procedimentos.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo

Operador de Empilhadeira Elétrica: realizar a conferencia e carregamento de cargas recebidas e separadas, armazenar ou retirar as cargas de acordo com o endereço indicado no RF ou relatório utilizando maquina, auxiliar na organização do estoque e inventario-CNH : B-Curso de Operador de Empilhadeira

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo

Eletricista Montador: Montagens elétricas em geral.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Completo

Eletricista Força Controle: realiza a manutenção preventiva, preditiva e corretiva, montagem e desmontagem de painéis elétricos industriais e maquinas, realiza testes e condicionamento de equipamentos, fazer planilhamento de cabos, para desligamento e religamento de maquinas.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Curso Técnico em Eletrotécnica

Eletricista de Rede Estruturada: Conhecimento em lançamento de cabeamento estruturado, grimpagem de RJ45,fechamento de patch panel, montagem de rack, instalação de CFTV. Disponibilidade para serviços de hora extra.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Completo

Gerente/Cafeteria : Organizar toda a parte administrativa da loja(notas, pedidos, controle de ações promocionais e inventario) abrir e fechar loja, realizar o fechamento do caixa, experiência sólida em vendas e coordenação de equipe-disponibilidade de horários e finais de semana- CNH : B e Veiculo próprio.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo

Motorista Munk: operar e avaliar as condições de funcionamento das maquinas e equipamentos de elevação, realizado a verificação do painel de instrumentos de medição e da fonte de alimentação. transporte e movimentação de cargas- Disponibilidade para trabalhar em Matozinhos

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo

Balconista: Venda e compra de peças, controle de estoque, organização da loja e relatórios diversos.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo

VAGA TEMPORARIA/ Conferente : Experiência com recebimentos , conferencia de notas e inspeção de mercadorias.

Experiência: 3 meses na função – Escolaridade :Ensino Médio Completo-escala 6×1-Disponibilidade de horários

Vendedor Interno/Cafeteria: experiência em vendas, realizar o atendimento aos clientes ,operar corretamente os terminais de vendas ,manter estoque em ordem e limpo, repor os produtos vendidos nas estantes e nos freezers, auxiliar na montagem da vitrine, avaliar e acompanhar os produtos conforme a validade. -Disponibilidade para finais de semana.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo-Informática Básica

Serviços Gerais : ajudar nos serviços de oficina(abrir bomba injetora, lavar, separar peças) cuidar da parte da limpeza da loja oficina, assim como manter organizada todas as peças e materiais dentro da oficina, realizar serviços externos diversos, buscar e entregar peças. – CNH: AB -.

Experiência: não exige experiência – Escolaridade :Ensino Médio Incompleto

Supervisor de montagem/Industrial experiência na área de desenho industrial CAD/SOLIDWORKS, interpretação de desenhos e medidas, coordenação de equipe e gestão de projetos-CNH B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Médio Completo-Desejável Curso Superior Engenharia Mecânica

Montador de Estruturas Metálicas: experiência nas áreas de serralheria, ferramentaria, montagem de estruturas metálicas, interpretação de desenho e medidas solda MIG, corte /dobra / furação de peças.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Completo

Auxiliar de Almoxarifado: controle de peças / produtos de estoque, controle de recebimento e lançamento de notas fiscais no sistema. desejável conhecimento em peças e manutenção de veículos de carga.

Experiência: 06 Meses na Função – Escolaridade: Ensino Médio Completo- Desejável CNH AB

Auxiliar de Logística: atuar como suporte ao gerente nas operações logísticas da empresa, auxiliar no suporte a oficina mecânica e controle de manutenção veículos da frota, compras de peças e matérias e serviços diversos, controle de pedidos de compras, conferencia de notas fiscais de compras, controle de documentação de veículos e monitoramento via rastreador-

Experiência: 06 Meses na carteira – Escolaridade: Ensino Médio Completo- Desejável CNH AB

Técnico Segurança do Trabalho: ter conhecimento em normas regulamentais de trabalho e segurança, elaboração de estatísticas, controle de documentos, campanhas educativas e preventivas, comprovante de curso de técnico de segurança do trabalho- disponibilidade para viagem em nova lima segunda a sexta- CNH B

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Curso Técnico em Segurança do Trabalho Concluído

Técnico em Comunicações/Instalador-Reparador de Linhas de Comunicação de dados: instalação, manutenção e desconexão em residências de clientes-disponibilidade para viagens

Experiência: 06 Meses na Função – Escolaridade: Ensino Médio Completo- CNH B

VAGA EXCLUSIVA PCD-PESSOAS COM DEFICIENCIA

Porteiro: fiscalizar, observar e orientar a entrada e saída de pessoas.

Experiência: 06 Meses na função – Escolaridade: Ensino Médio Completo

Auxiliar de Armazenagem : fechar volume (strecht pallets, consolidar caixas, colocar fitas, etc.);realizar contagem de inventário do estoque; contar posições ocupadas no armazém carga e descarga de veículos;

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade :Ensino Fundamental Completo-Informática Nível Básico

Auxiliar de Limpeza /manutenção em indústria : auxiliar em serviços gerais , limpeza, organização e manutenção de ambientes diversos, pode executar outras tarefas de apoio solicitadas-Escala 6×1 – Disponibilidade de horários Tarde/Noite

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Incompleto

Auxiliar de Cobrança: realizar baixa em sistema (retorno e remessa bancaria), cobrança por telefone, e-mail e whatsapp de clientes inadimplentes.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Ajudante de Mecânico de Empilhadeira: será responsável por auxiliar o mecânico em manutenções corretivas e preventivas em empilhadeiras e todo o acompanhamento nos processos de reparo das maquinas.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Analista de Departamento Fiscal/Escritório de contabilidade: prática em empresas de simples nacional/lucro presumido, lançamentos de notas fiscais entradas/saídas, prestação serviços/CT-E prática para cálculo do ICMS-ST, antecipação de ICMS, diferença de alíquota, DESTDA, SPED fiscal, SINTEGRA, calcular impostos diversos, verificação retenções; fazer fechamentos fiscais; preenchimento de GNRE, REINF, DCTF, ISS, emitir notas fiscais, e todas as particularidades aplicadas ao departamento fiscal e suas demandas/operações rotineira.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ciências Contábeis ou Administração.

Açougueiro: preparação, limpeza, corte em carnes, atender aos pedidos dos clientes, separar a carne que for solicitada, realizar higiene e limpeza do local.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

VAGA EXCLUSIVA PCD-PESSOAS COM DEFICIENCIA

Auxiliar Administrativo PCD: atuar dando suporte em toda área administrativa com as atividades pertinentes do setor, atender clientes internos e externos, entre outras atividades inerentes a função.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Auxiliar de Cozinha: realizar atividades diversas prestando apoio aos cozinheiros, confeiteiros, saladeiros, mantendo limpa e organizada a área de preparação dos alimentos, bem como realizar as atividades em conformidade com as normas e procedimentos.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Analista Fiscal: Atuar no setor fiscal, com lançamentos fiscais, realizar geração e conferencia de SPEDS fiscais e contribuições, apurações de ICMS, ISS,PIS E COFINS.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Ensino Médio Completo

Estagio/Auxiliar Administrativo: triagem de documentos, scannear e alimentação de informação no sistema-CNH B

Escolaridade: Superior Incompleto ou em Andamento nas Áreas de Administração

VAGA TEMPORARIA-Auxiliar de marceneiro: apoiar a atividade de marcenaria, atuando com a confecção e montagem de peças a base de madeira e seus derivados, realizar o manuseio de maquinas e ferramentas para tratamento de matéria prima.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Ensino Fundamental Completo

Assistente Contábil: Graduação em ciências contábeis, ter CRC ativo, conhecimento intermediário de Excel, conhecimento em tributação, elaborar relatórios contábeis das contas patrimoniais da empresa, realizar balancetes mensais, analise de tributos, tanto os retidos na fonte quanto PIS, COFINS, ICMS, bons conhecimentos em conciliação.

Experiência: 6 meses na carteira – Escolaridade : Superior Completo em Ciências Contábeis

Eletricista de autos: atuação em indústria do segmento automotivo; montagem e manutenção elétrica de automóveis; inspeção de máquinas, experiência em manutenção de automóveis; disponibilidade de horários- necessários residir em Sete Lagoas.

Experiência: 6 meses na função – Escolaridade : Curso ou Profissionalizante em elétrica de autos.

