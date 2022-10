Democrata está no Grupo B do Campeonato Mineiro 2023

Tem novidade na Série A do Campeonato Mineiro! A Federação Mineira de Futebol e os 12 clubes do Módulo I do Estadual realizaram reunião arbitral e entraram em acordo para a implantação de um novo modelo de disputa para a edição de 2023. Pela primeira vez, o Campeonato Mineiro três grupos na primeira fase, sendo que América, Atlético e Cruzeiro serão os cabeças-de-chave.

Os times vão enfrentar adversários dos demais grupos em oito rodadas na primeira fase, sendo 04 jogos como mandante e outros 04 como visitante. Ao fim, avançarão à semifinais os três líderes das chaves e o melhor segundo colocado geral. Um triangular com os piores times de cada grupo vai definir dois rebaixados.

As semifinais e a final terão jogos de ida e volta e a competição tem início previsto para 21 de janeiro.

Os grupos do Campeonato são os seguintes:

Grupo A: Atlético, Athletic, Villa Nova e Pouso Alegre

Grupo B: América, Caldense, Patrocinense e Democrata de Sete Lagoas

Grupo C: Cruzeiro, Democrata GV, Tombense e Ipatinga

O Torneio Inconfidência segue mantido. Será disputado em semifinal e final entre quarto e oitavo colocados gerais da primeira fase. Os novos participantes do Campeonato Mineiro são Ipatinga e Democrata Jacaré, que subiram do Módulo 2. Os demais são remanescentes da última edição.

Os clubes terão até 20 de dezembro para deixarem o gramado em bom estado. Se não cumprirem o prazo, a FMF assumirá as mudanças por meio de uma empresa contratada.

Na reunião, a FMF anunciou que todos os jogos do Campeonato Mineiro terão o recurso do árbitro de vídeo (VAR).