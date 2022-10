Prefeito fiscaliza obras da Escola Municipal Padre Teodoro

Município tenta antecipar entrega das obras de maio para fevereiro de 2023

Em breve os mais de 600 alunos e funcionários da Escola Municipal Padre Teodoro, no mesmo bairro, terão um ambiente de ensino totalmente revitalizado e ampliado. As obras estão a todo vapor. Na manhã desta segunda-feira, o prefeito Duílio de Castro, acompanhado da secretária municipal de Educação e do secretário adjunto, fiscalizou as obras.

“Esta escola foi construída há aproximadamente 30 anos e precisava de uma reforma. Em Breve estaremos entregando à comunidade uma escola totalmente revitalizada, dando mais condições de trabalho aos profissionais de educação e melhor qualidade de ensino aos nossos alunos”, disse o prefeito Duílio de Castro em visita à obra. “Seguindo nosso cronograma de reforma de escolas, estamos bem adiantados. Em breve estaremos entregando mais esta escola com projeto de incêndio, acessibilidade e alvará sanitário”, completou a secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira.

Enquanto isso, os alunos seguem estudando temporariamente na Escola Técnica Municipal. Por isso, a Prefeitura tenta antecipar ao máximo a entrega da obra. “Queremos, em comum acordo com a empresa responsável pela reforma, antecipar a entrega da obra, que seria em maio, para fevereiro do ano que vem. Reforçamos nossas desculpas à comunidade pelo transtorno temporário, mas é para uma melhor qualidade de atendimento aos nossos alunos”, finalizou o secretário adjunto da pasta, Renato Gomes.

