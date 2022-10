PM salva mãe e filha de ataque de cão Pit Bull solto em via pública. Confira, outras ocorrências de destaque

Em 22 de outubro, uma guarnição policial realizava patrulhamento pelo bairro Luxemburgo, momento em que uma mulher, com sua filha de 6 anos no colo, aproximou-se desesperada dos policiais militares pedindo por socorro, pois havia um cachorro da raça Pit Bull solto na rua Ângelo Vieira Martins, sem focinheira. Enquanto a senhora mostrava o cão para os policiais, este repentinamente iniciou ação de ataque correndo em direção da filha da solicitante.

Com intenção de proteger mãe e filha, o policial entrou na frente do animal e o agarrou, vindo este a ser contido, contudo, a todo momento tentava se soltar e atacar as vítimas, mas os policiais conseguiram segurá-lo e o prenderam no compartimento da viatura, deixando mãe, filhas e demais usuários da via em segurança.

PM PRENDE FORAGIDO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Na tarde de sábado (22), policiais militares realizavam Operação Policial quando abordaram um indivíduo conduzindo uma motoneta, com ligação direta, na rua Walter de Melo Figueiredo, bairro Santa Luzia, e este ao ser consultado no sistema de dados da PMMG, constataram que ele havia em seu desfavor um mandado de prisão, estando o homem de 36 anos, foragido da justiça do Estado de Santa Catarina. O autor foi preso e a motoneta apreendida, sendo ambos entregues à Policia Civil.

POLÍCIA MILITAR APREENDE ARMA DE FOGO E PRENDE AUTOR

Na tarde de sábado (22), policiais militares receberam informações que um homem, proprietário de um estabelecimento comercial situado no bairro Barreiro, Sete Lagoas, possuía uma arma de fogo no referido local, e que inclusive demostrava para os frequentadores do comércio. Diante das informações, os policiais compareceram no endereço da denúncia e após buscas localizaram uma garrucha calibre .38 e 06 (seis) munições do mesmo calibre. O autor, homem de 68 anos, foi preso e conduzido à Policia Civil com os materiais apreendidos.

TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS EM FUNILÂNDIA

Após denúncias anônimas de possível tráfico de drogas em um estabelecimento comercial no bairro Lagoinha, praticado pelo neto do proprietário. Diante das informações, a Polícia Militar compareceu no local na denúncia e após buscas foram localizados 11 petecas cocaína , 16 buchas de maconha, 1/2 Barra de maconha prensada, 01 fração grande de maconha, 01 porção grande de cocaína

R$ 85,00 em dinheiro. 01 autor de 18 anos foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil.

Redação com Polícia Militar