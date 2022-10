Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica faz Blitz Educativa “Outubro Rosa” no Centro de Sete Lagoas

Em decorrência da campanha “Outubro Rosa”, mês de prevenção e combate ao câncer de mama, a Patrulha de Prevenção a Violência Doméstica (PPVD) do 25º BPM realizou na Praça do CAT, Centro de Sete Lagoas, uma Blitz Educativa.

A Blitz teve o intuito de orientar as mulheres da importância do auto exame e da devida observação do corpo e da consulta periótica ao especialista para que possa prevenir e detectar a doença o mais cedo possível.

Com essa ação, a PPVD almeja expandir a representatividade da PMMG na luta diária contra a violência doméstica e conta sempre com parceria com outros órgãos para que ações e prevenções sejam sempre realizadas para conscientizar, sobre a grande importância de abraçar a causa e cuidar da saúde física e mental das mulheres.

Com Polícia Militar