Outubro Rosa, mobilidade urbana e direitos do idoso são algumas pautas da Câmara para a semana

A última semana de outubro promete grandes e importantes debates no Plenário do Legislativo. Em Reunião Especial a campanha Outubro Rosa será destaque. Extensa, na pauta de votações da semana constam 26 textos. Um tema que sempre gera envolvimento no Legislativo é mobilidade urbana que vai merecer Audiência Pública. E reunião da Frente Parlamentar de Promoção e Defesa dos Direitos do Idoso repercute pautas relevantes da categoria.

Quem abre os trabalhos da semana é uma Reunião Especial sobre a campanha de conscientização do câncer de mama, Outubro Rosa, nesta segunda-feira (24), às 19h. Mais uma vez a vereadora Carol Canabrava (Avante) será a responsável pelo evento que promete atrações e depoimentos marcantes.

Na Reunião Ordinária da terça-feira (25), a partir das 9h, os vereadores vão encontrar uma pauta extensa com 26 itens. São Projetos de Lei Ordinária (PLO), Anteprojetos de Lei (APL), Projetos de Resolução (PRE) e emendas a algumas matérias. O Executivo assina três propostas, a Mesa Diretora os PREs e os parlamentares deliberam seus APLs.

O Parlamento Jovem (PJ) do Legislativo volta a se reunir na quarta-feira (26). Os vereadores jovens também vão apresentar e votar matérias de autoria do colegiado. As sessões do PJ acontecem sempre na última quarta-feira de cada mês. No mesmo dia a Frente Parlamentar de Promoção e Defesa dos Direitos do Idoso se reúne na Escola do Legislativo. Quem preside o grupo é o vereador José de Deus (REP).

E na quinta-feira (27) a vereadora Heloísa Frois (Cidadania) vai conduzir Audiência Pública que vai debater a mobilidade urbana do município, além de propor avanços na questão. Autoridades no assunto são aguardadas para o encontro. Na sexta-feira (28), pelo dia do servidor público do município, foi decretado ponto facultativo nas repartições públicas. Por isso não haverá expediente no Legislativo.

