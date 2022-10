Abertas as inscrições para o maior evento de audiovisual de Minas Gerais

Programação inclui capacitações, Rodada de Negócios e encontros com grandes players do setor

Estão abertas as inscrições para a MAX 2022, maior evento de audiovisual de Minas Gerais, que reúne grandes nomes do mercado para discutir sobre oportunidades, desafios e tendências do setor no Brasil. O evento é promovido pelo Sebrae Minas e será realizado nos dias 8, 9 e 10 de novembro, em Belo Horizonte. As inscrições podem ser feitas pelo site max.sebraemg.com.br.

Durante os três dias do evento, serão mais de 20 painéis, palestras, encontros e pitchings para estimular a interação, atualização e networking da cadeia produtiva do setor. “A MAX oferece oportunidades para produtores, distribuidores e exibidores de conteúdo de cinema, televisão e internet em torno de uma diversificada programação que inclui debates sobre temas de interesse do setor e capacitações para fomento da indústria brasileira do audiovisual”, afirma o diretor de Operações do Sebrae Minas, Marden Magalhães.

Débora Ivanov, produtora de cinema e um dos principais nomes do audiovisual brasileiro, será um dos destaques da MAX 2022. Ela lidera o “Encontro das Mulheres do Audiovisual”, no dia 8, abrindo as discussões sobre assuntos ligados a diversidade de gênero tanto nas telas como por trás delas.

No dia 9, o empreendedorismo feminino no setor volta a ganhar espaço no evento com a apresentação do case Prêmio Selo Elas Cabiria Telecine, uma iniciativa para reconhecer e ampliar a representatividade de mulheres que criam conteúdos para o audiovisual brasileiro.

O segundo dia da MAX (9/11) também será marcado pela presença do showrunner espanhol Curro Royol, que vai apresentar os impactos do movimento que está acontecendo na Espanha após a exibição da série “La Casa de Papel”, além das oportunidades para produtoras brasileiras nas coproduções internacionais.

A programação também inclui discussões sobre a importância das políticas públicas regionais para o setor, propostas de fomento para audiovisual brasileiro, cenários e tendências, gestão e criação de propriedades intelectuais, como empreender com sucesso no setor e as novas tecnologias na produção audiovisual.

Além disso, estão previstos debates sobre distribuição e produção de conteúdo, animação brasileira, true crime – gênero que conta a história de crimes impactantes que aconteceram na vida real -, podcast, tokenização do audiovisual e cases de sucesso de séries brasileiras, como o Rensga Hits.

A curadoria da MAX 2022 é feita pela BRAVI (Brasil Audiovisual Independente, associação que reúne empresas produtoras do país). A programação completa das capacitações está disponível no site do evento.

Encontros com players

Empreendedores que atuam no audiovisual ou gostariam de abrir um negócio no setor também poderão participar de três encontros com grandes players, entre eles: Paramount, Filme Filme e Sofá Digital. Nessas conversas serão apresentadas as oportunidades para produtoras, além de trocas de informações sobre licenciamento de conteúdos para plataformas de streaming, novos modelos de negócios em FAST e VOD, linhas de conteúdos e como apresentar projetos para o mercado. Os encontros acontecem no dia 9 de novembro, às 14h, 15h20 e 16h

Ainda na programação do evento, nos dias 9 e 10 de novembro, haverá pitchings – apresentações rápidas – de 12 projetos pré-selecionados de conteúdos infantis, documentários e ficção. Os produtores ou criadores terão sete minutos para apresentarem suas propostas para os participantes da MAX e players convidados.

Rodada de Negócios

Nesta edição da Rodada de Negócios da MAX, foram inscritos 459 projetos de longas-metragens, séries, programas de TV, documentários e reality shows se inscreveram em todo o país.

Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, os produtores independentes e criadores de conteúdos audiovisuais selecionados pelos players terão a oportunidade de apresentar seus projetos para 42 players do setor, entre eles: Amazon Prime Vídeo, Sony Pictures, Disney+ e Warner Bros.

“A Rodada de Negócios da MAX é referência no mercado brasileiro de audiovisual ao promover a comercialização de conteúdos de vários gêneros e formatos e estabelecer o contato entre os criadores com os principais produtores/investidores, nacionais e internacionais, de mídia e entretenimento como canais de TV, mídias e plataformas digitais, distribuidoras, programadoras e coprodutoras, entre outros agentes do setor”, justifica o diretor do Sebrae Minas.

MAX 2022

Dias 8, 9 e 10 de novembro, das 9h às 18h

Sebrae Minas – Av. Barão Homem de Melo, 329 – Nova Granada

Belo Horizonte/MG

Inscrições: max.sebraemg.com.br

Assessoria de Imprensa Sebrae Minas