Provável substituto de Hulk, Sasha vive melhor temporada desde que chegou ao Atlético

Só nesta temporada, Sasha entrou em campo 44 vezes, 25 como titular e 19 como reserva, somando 12 gols. Estes números representam uma média de 0,27 gols por jogo. O número de tentos em 2022 equivale ao de 2020, quando em 46 duelos também balançou a rede 12 vezes.

A temporada de 2021 representa os menores números do atacante no Galo. Em 50 confrontos, ele marcou apenas três gols, sendo um no Campeonato Mineiro e dois no Campeonato Brasileiro, o que rendeu um aproveitamento de apenas 0,06% de gols por jogo.