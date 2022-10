Pezzolano admite contato de outros clubes, mas destaca compromisso com Cruzeiro em 2023

O torcedor cruzeirense está feliz com a atuação do técnico Paulo Pezzolano e esta satisfação também existe por parte do uruguaio. O treinador afirmou que tem recebido sondagens de clubes brasileiros, mas seu compromisso atual é com o Cruzeiro, clube em que pretende continuar realizando um bom trabalho em 2023.

“Tenho contrato com o Cruzeiro. Estão aparecendo ofertas de outras equipes do Brasil e de equipes do Oriente Médio. Mas estou muito feliz aqui no Cruzeiro com Ronaldo. Já estamos falando de contratações para o próximo ano”, disse o técnico em entrevista à rádio Hombres do Fútbol, do Uruguai, nessa sexta-feira (21).

De fato, o Cruzeiro já está movimentando o mercado da bola e pensando na Série A. Nessa quinta-feira (20), o clube anunciou seu primeiro reforço para 2023, o zagueiro Neris, ex-Al-Hazm, da Arábia Saudita.

Desafio na Série A