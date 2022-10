Passando a Limpo: como atua a Defesa Civil em Sete Lagoas?

O programa Passando a Limpo recebeu nessa sexta (21) o Comandante da Guarda Civil Municipal Sérgio Andrade de Carvalho Júnior e também Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil de Sete Lagoas.

Sérgio Andrade iniciou explicando que a Defesa Civil nada mais é que um sistema unificado com secretarias qua age mobilizando órgãos competentes para atuar em cenários de desastre. Mas não apenas isso, já que atualmente o foco da atuação tem sido as ações preventivas.

Um dos primeiros trabalhos realizados foi o mapeamento das áreas de risco em Sete Lagoas. O que foi identificado é que a principal demanda na cidade são as áreas de alagamento. Hoje já existem mapeados 42 pontos de alagamento no município pontos esses que são monitorados durante todo o ano justamente para que a prevenção a qualquer ocorrência possa ser feita a tempo.

Sérgio citou, por exemplo, o trabalho que é feito tanto em períodos de seca quanto chuvosos na região do bairro Monte Carlo. Nesse local já existem construções instaladas a muitos anos na área de inundação do Córrego do Matadouro, e por esse motivo é um ponto que demanda atenção redobrada de moradores e da Defesa Civil.

Entre os trabalhos que a Defesa Civil desenvolve se destacam as cartilhas educativas que são distribuídas à população em geral e ao público infantil da rede de educação municipal.

Hoje a Defesa Civil tem também identificadas árvores que precisam de poda ou supressão, realizando esse trabalho preventivo junto a Secretaria de Meio Ambiente.

Sérgio Andrade explicou como se dá o fluxo de atendimento da Defesa Civil: ela recebe informações, por exemplo, de alertas climáticos (do IGAM, CEMIG, Defesa Civil MG, entre outros), divulga nas redes sociais e em veículos de imprensa, se desloca até locais de risco para instruir a população e conta com auxílio da Assistência Social do município para ofertar alternativas caso os atingidos precisem ser deslocados para algum abrigo, tudo isso na frente de trabalho preventiva.

Além disso, ele destacou que a Defesa Civil também possui um caráter humanitário na sua atuação, pois ela é capaz de organizar doações, recursos e canais de atendimento a serem levados à população em casos de desastres naturais.

Como mensagem final, Sérgio deixa a importante orientação de que é preciso que a população preze pela manutenção de seus imóveis, chamando sempre profissionais capacitados para tal atividade e claro, contactando a Defesa Civil ao se observar sinais como trincas em paredes e pisos, desalinhamento de muros, árvores ou postes, afundamentos de solo. Esse contato pode ser feito através do telefone pelo número 153 e acompanhando também o Instagram @defesacivildesetelagoas.