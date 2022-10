O TJMG divulga a abertura das inscrições entre os dias 24 e 28 de outubro para seleção pública de estagiários de pós-graduação em Direito, Psicoloiga e Serviço Social da Comarca de Sete Lagoas.

As inscrições serão realizadas 12h às 17h30 na administração do Fórum da Comarca.

As provas serão realizadas no dia 14/12/2022, às 9h, no Centro Universitário de Sete Lagoas – UNIFEM, e terá duração máxima de 3h.

Acesse o Edital 01/2022

