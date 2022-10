ASSAÍ realiza promoção de pneus com até R$ 60 de desconto

Começou na quinta-feira (20), em todas as lojas do Assaí Atacadista (distribuídas em 23 Estados, mais o Distrito Federal), uma promoção especial em toda a seção de pneus, com descontos que podem chegar a R$60 e um parcelamento de 10x sem juros no cartão Passaí, a bandeira exclusiva do Assaí. Os(as) clientes podem escolher entre diversas marcas, modelos e diferentes tamanhos com uma abrangência das principais opções do mercado. Entre elas, as lojas do Assaí oferecem produtos da Goodyear, Pirelli, Westlake, Fastway, Hankook, Dextero e Barum.

Para pneus de aro 13, os valores começam a partir de R$ 289,00 e serão válidos até o fim do mês. Já para os modelos de aro 14 a 17, todos os itens terão R$60 de desconto se forem adquiridos com o cartão Passaí até o dia 23/10. Todas as compras por meio do Passaí também possibilitam o parcelamento dos pneus, independente do modelo, em até 10x sem juros – nos demais cartões de crédito, o parcelamento poderá ser realizado em até 4x.

Com uma demanda cada vez maior dos(as) clientes, e dentro de uma expansão acelerada que prevê a abertura de 50 novas lojas somente este ano, o Assaí tem incrementado a categoria de pneus, com uma exposição maior e mais destacada dos produtos. Além disso, as lojas da Companhia oferecem preços baixos e um sortimento variado de produtos contemplando também as categorias de alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, bazar, linha pet e eletroportáteis, além de embalagens e descartáveis. Ideal para quem busca economia, os preços no Assaí são, em média, de 10% a 15% mais baratos do que no varejo tradicional.

Até o dia 31 de outubro, permanece em vigor a Campanha de Aniversário do Assaí, que está sorteando mais de R$ 9 milhões em prêmios. A cada R$ 100 em compras, os clientes recebem um número da sorte para concorrerem as premiações. Os clientes que pagarem as suas compras com o cartão Passaí, ou comprarem R$ 20 ou mais das marcas participantes, aumentam suas chances de ganharem as premiações. Para concorrer, a mecânica é simples. O primeiro passo é se cadastrar, por meio do site www.aniversarioassai.com. br, ou no app Meu Assaí (disponível gratuitamente para Android e iOS) ou, ainda, nos totens disponíveis nas lojas. Após o cadastro, é necessário sempre informar o CPF ou CNPJ no caixa durante o momento do pagamento das compras.

Todos os produtos estão sujeitos à disponibilidade das lojas. No site do Assaí, é possível encontrar os jornais de ofertas do dia para a sua região: www.assai.com.br/ ofertas

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de atacarejo que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral que buscam economia tanto na compra de itens unitários, como em grande volume. Com crescimento de 15,8% em receita bruta em 2021, está presente nas cinco regiões do País com mais de 230 lojas distribuídas em 23 estados (mais o Distrito Federal). Possui mais de 60 mil colaboradores(as) e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2022, o Assaí foi considerado o melhor atacadista em duas pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha: “Os Melhores de São Paulo – Serviços” (em que vence por 7 anos consecutivos); e “O Melhor da Internet no Brasil”. Também foi eleita a melhor empresa do ramo de Comércio Varejista do Valor 1000, anuário realizado pelo jornal Valor Econômico, e recebeu a certificação Great Place to Work. O Assaí está entre as 15 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Brand Finance.

