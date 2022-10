Concluíram-se as eleições do 1º Turno e para alguns candidatos (as) foi uma surpresa desagradável por não ter obtido os votos esperados.

Vem então a pergunta:

Ganhar votos de quem?

Você fez algum trabalho para ganhar os votos que almejava?

Você trabalhou para o merecimento dos votos que planejava?

Acabou-se a época de promessas políticas somente antes de campanha eleitoral, o eleitor (a) não se deixa ser enganado por falsas promessas.

Chega de tapinha nas costas somente em período eleitoral com promessas que sabemos não serão cumpridas.

E tem mais…

Reveja seus conceitos do que já foi feito anteriormente na política, abandone essa de candidatar-se novamente.

Parta para outra forma de ganhar dinheiro trabalhando com dignidade e honestidade, e deixe de fazer promessas políticas que não serão cumpridas.

Se você fez um planejamento para obter votos necessários para se eleger, esqueceu-se de rever o seu passado político.

O povo já não acredita mais em falsas promessas e certamente isso custou sua perda de votos.

Atente para a fábula abaixo:

– Um Lobo engoliu um osso e ficou engasgado, pedindo a todos que o ajudassem.

A Garça apareceu e disse que queria uma recompensa se o auxiliasse.

O Lobo aceitou e logo a Garça enfiou a cabeça na sua goela e retirou o osso.

No final, pediu o pagamento que eles tinham acertado.

O Lobo, rindo, disse:

Existe recompensa maior do que tirar a cabeça da boca de um Lobo sem ser devorada?

Esse é o teu pagamento e pronto.

Mora da história:

Não espere gratidão ou reconhecimento daqueles que se julgam superiores aos outros.

Quando estava correndo risco de vida, o Lobo fez um acordo com a Garça, prometendo uma recompensa se ela o salvasse.

No entanto, já em segurança, o predador se recusa a pagar o preço, falando que o prêmio da Garça é ele ter poupado a sua vida.

A fábula relembra que, apesar das suas palavras, não podemos esperar gratidão nem honestidade daqueles que não têm caráter.

Até semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

