Senac está com vaga para docente em Curvelo

Inscrições devem ser feitas por meio do site da instituição até domingo, 23 de outubro

O Senac em Curvelo está com oportunidade de emprego aberta para Instrutor de Técnico em Informática. Os interessados devem fazer a inscrição por meio do site, até domingo, 23 de outubro.

O profissional será responsável por ministrar aulas nos cursos do Senac, prezando pelo desenvolvimento dos alunos e executando as atividades pedagógicas relacionadas ao cargo. Por isso, para se candidatar é necessário residir ou ter fácil acesso à cidade de atuação.

O candidato deverá ter graduação na área de informática e é exigido domínio em: sistemas operacionais, instalação e configuração de serviços de rede e segurança; programação e análise de sistemas voltados à internet; lógica de programação, linguagem de programação cliente/servidor, linguagem SQL, modelagem e gerenciamento de banco de dados, orientação a objeto, linguagem de programação para internet.

É fundamental residir em Curvelo ou em local próximo, de fácil acesso. Todas as oportunidades são extensivas a pessoas com deficiência (PCD).

Banco de Talentos

O Senac também está cadastrando Pessoas com Deficiência (PCD) e reabilitados pelo INSS para o Banco de Talentos. Para participar do processo seletivo, o interessado deve acessar o site do Senac.

Todos os candidatos com deficiência que se interessarem, deverão se candidatar e a seleção ocorrerá de acordo com as vagas disponíveis, os requisitos do cargo, as experiências e expectativas de carreira do candidato. Este cadastro será utilizado para identificar candidatos para vagas de todas as áreas de negócio do Senac na região da Norte-Leste

Sobre o Senac em Curvelo

O Centro de Educação Profissional de Curvelo é considerada de pequeno porte e está em atuação na cidade desde 2006 e tem parceria firmada com a prefeitura municipal. Atualmente, são oferecidos MBA, Aprendizagem Comercial e cursos livres diversos, especialmente nas áreas de Gestão, Comércio e Idiomas. No ensino técnico, são três os cursos disponíveis: Administração, Segurança do Trabalho e Logística.

A unidade em Curvelo também é referência em educação a distância, com a oferta de cursos livres e técnicos para os interessados nessa modalidade. A unidade atende a comunidade de municípios vizinhos como Buenópolis, Corinto, Felixlândia, Monjolos e Santo Hipólito. Os municípios próximos têm a cidade como referência no atendimento de saúde.

Serviço:

Vaga de docente em Curvelo

Inscrições: pelo link https://www.mg.senac.br/paginas/trabalheconosco.aspx

Mais informações: (38) 3729-1450